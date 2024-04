Projeto "Costa" acompanha trajeto de Emília, a tartaruga-verde que já está no Mediterrâneo

Cientistas açorianos lançaram ao mar uma tartaruga-verde e desde então têm estado a seguir a odisseia desta tartaruga a quem deram o nome de Emília. A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) tem seguido o trajeto do animal que, entretanto, já percorreu toda a costa portuguesa e nas últimas semanas deixou o Atlântico e entrou no Mediterrâneo