No Promessómetro do Jornal Nacional da TVI, desta terça-feira, o editor-executivo da CNN Portugal, Pedro Santos Guerreiro, esmiuçou as propostas já apresentadas pelo Bloco de Esquerda.

Pedro Santos Guerreiro acredita que as propostas já apresentadas pelo partido liderado por Mariana Mortágua para o setor da Habitação vão agradar aos inquilinos, mas vão ser odiadas pelos senhorios.