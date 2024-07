Juntos há 13 anos, João Cajuda e o namorado tomam decisão importante

João Cajuda (39 anos) assinalou, no passado dia 17 de junho, o aniversário da sua relação no seu perfil do Instagram.

Juntos há 13 anos, João Cajuda e o namorado, João Pedro Caldeira, tomaram uma decisão importante, conforme partilhou dias antes, na mesma rede social: «Os novos donos da casa 🐶🐶 Bowie e Pistacchio! 🥰».

Recorde-se que o ator se estreou nos Morangos com Açúcar e que, depois disso, fez parte de outros sucessos de ficção da TVI, como Fala-me de Amor, Ilha dos Amores, Olhos nos Olhos e Sedução.

A partir de 2015, João Cajuda optou por dedicar-se apenas às viagens, um hobbie que começou como uma partilha online (das suas próprias experiências) e que acabou por ocupar grande parte do seu tempo. Hoje tem uma agência de viagens, que visa proporcionar aos outros momentos incríveis e inesquecíveis.

