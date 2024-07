Exclusivo «Cacau»: Valdemar incentiva Simone a estragar o casamento de Cacau

Em «Cacau», Valdemar (Vitor Hugo) já concordou com a ideia de Salomão (Paulo Pires) de fazer-se uma gravação de Simone (Alexandra Lencastre) a dizer ir para o Brasil para mandarem a Cony (Pollyanna Rocha). Lalá (Inês Castel-Branco) entra, trocando um olhar espantado com Valdemar, mas ambos disfarçam não se conhecerem.

Salomão diz a Valdemar que Lalá é igual a Simone, sendo alguém que explora os homens. Valdemar fica incomodado.

Valdemar diz a Simone que vai fazer tudo para casar-se com ela, dizendo que inclusivamente já avisou a família que vai dar esse passo com ela, relativizando que ela ainda seja uma mulher casada. Simone sorri derretida para Valdemar. Lalá entra discretamente e fica chocada a olhá-los. Simone admite a Valdemar andar perturbada com a ideia de Cacau e Marco se irem casar na fazenda daqui a uns dias, e o mesmo deverá suceder em breve com Justino e Regina, lastimando-se que se não fosse por ela, Justino nunca teria enriquecido. Valdemar sugere que ela devia pensar em aparecer na fazenda de surpresa para estragar a festa. Simone sorri pensativa com ar receptivo. Beijam-se com paixão. Lalá fica em choque.

Simone já concordou com Valdemar com a ideia de arruinar o casamento de Cacau e Marco como vingança do mal que aquela família lhe fez. Valdemar vê de súbito Lalá, puxando Simone para o interior para ela não a ver.

Lalá acusa furiosa Valdemar de andar a trabalhar para Salomão e Jaime para cabo dela e de Simone. Valdemar nega, e recordando-a de como a ajudou a safar-se da morte de Joana por a amar, acaba por contar-lhe que a história do Barão do Rio Vermelho surgiu por ideia de Regina, por precisarem de Simone para salvar a vida de Cacau (Matilde Reymão). Lalá olha-o intrigada e expectante.

Lalá está preocupada que Simone vá ser usada pelos Vaz Pereira para apanharem Cony, podendo acontecer-lhe alguma coisa. Valdemar diz ser a única forma de acabarem de vez com as ameaças de Cony. Lalá diz a Valdemar que só não conta a Simone o que se está a passar se puder ir com ela a Itacaré. Valdemar olha[1]a atónito. Valdemar tenta demover Lalá de ir ao casamento de Cacau com Simone por ela não ir ganhar nada com isso, mas Lalá insiste que a presença dela até vai tornar aquele plano mais credível. Valdemar suspira agastado. Valdemar diz a Salomão que Simone impôs a condição de ir com uma amiga ao casamento de Cacau, sendo ela Lalá. Salomão esboça ar incomodado.

Lalá finge surpresa quando Simone lhe conta dos seus planos de ir a Itacaré estragar o casamento de Cacau, aparecendo lá de surpresa com o barão. Lalá consegue convencer Simone que seria muito melhor ela ir consigo para deixar o barão fora dessas confusões. Simone concorda com ela. Salomão diz a Valdemar que pensava que Lalá e Simone estavam de costas voltadas, mas Valdemar diz-lhe que elas fizeram as pazes e Simone já pagou a Lalá o dinheiro que lhe estava a dever. Valdemar confirma a Salomão que só levando Lalá Simone aceitará ir para Itacaré. Salomão diz contrariado ir avisar Justino.