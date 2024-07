Exclusivo «Festa é Festa»: Toca da Lenita vira um arraial

Em «Festa é Festa», Ivone (Maria Emília Correia) anda toda atarefada a decorar a Toca para o primeiro baile temático. Lenita (Sofia Grillo) vai observando e mandando alguns bitaites, mas Ivone garante que sabe o que está a fazer e Lenita deixa na mão dela. Rufino é que não acha graça nenhuma ao que se está ali a passar e queria acabar com aquilo, mas Lenita lembra que a dona é ela e que os bailes são para manter. Rufino recusa-se a fazer parte daquela palhaçada dos bailes e diz que aquilo não tem nada a ver com o ramo deles.

Lenita reconhece que não é bem a onda deles, mas as pessoas gostam e às vezes é preciso ir ao encontro do que as pessoas querem. Ivone garante que os bailes vão ser um sucesso e a Toca vai ter vida como nunca teve, bem como dinheiro a entrar. Rufino (Carlos Cunha) fica mais animado. Rufino mostra-se mais disponível para as ideias de Ivone e quer saber o que ela está a pensar fazer exatamente. Ivone diz que cada festa temática terá petiscos temáticos e Rufino passa-se, pois não quer a Toca a cheirar a sardinha assada. Ivone e Lenita dizem que não vai haver sardinha, mas outras coisas sim e pedem a colaboração de Rufino.

Rufino chega à Toca e nota logo o cheiro a churrasco. Rufino chama por Lenita para lhe pedir satisfações, mas quem aparece é Ivone. Rufino ralha com ela por causa do cheiro e lembra que proibiu churrascos. Ivone diz que ele proibiu sardinha assada, mas estão a assar entremeada. Rufino fica passado. A Toca está ao rubro com o baile de santos populares que Ivone organizou. Ela quase se emociona por ver tanta gente da sua idade a divertir-se. Rufino reconhece que Ivone fez um bom trabalho e convida[1]a para dançar, mas Ivone recusa. Ivone não contava com aquele convite e fica meio atrapalhada, mas acaba por aceitar e os dois dão um brilharete. As pessoas formam um círculo à volta deles, para os verem e Lenita fica preocupada, achando que já há confusão. Lenita fica surpreendida ao ver Rufino e Ivone dançarem e sorri. Agora Rufino dança com Lenita e reconhece que foi uma ótima ideia, pois a Toca está a faturar como nunca. Rufino diz que os velhotes vão gastar ali a reforma toda, mas Lenita fica chateada e lembra que essa não é a intenção. Só quer proporcionar bons momentos aos velhotes, mas sem que gastem demasiado dinheiro e critica Rufino por estar sempre a pensar em tirar partido dos outros.