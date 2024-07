Fernanda Serrano envia mensagem de esperança: «Deixo aqui o meu abraço e sentimento de que tudo passa»

Este sábado, 29 de junho de 2024, Fernanda Serrano usou as redes socais para enviar uma mensagem especial.

«A todas as Júlia que conheço e tantas de nós, que passamos várias travessias no deserto… deixo aqui o meu abraço e sentimento de que tudo passa! Depois da tempestade, vem sempre a Bonança! Seja ela de que forma for…», escreveu.

Recorde-se que a artista interpreta Júlia, na novela «Cacau»: nascida no berço da alta aristocracia endinheirada, é o exemplo clássico de uma mulher reprimida. Depois de anos e anos sob a influência de um marido castrador, e após ter perdido um filho, deixou de ver um sentido para a vida. Destruída por dentro, sofre de mau-hálito crónico, que vira um problema social. Descobrir as traições do marido, acorda-a e fá-la tomar as rédeas da própria vida.

Farta de ser humilhada, a personagem pede o divórcio ao marido e acaba por apaixonar-se por um rapaz que faz serviços sexuais.