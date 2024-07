As sandálias de Matilde Reymão são «lindas de morrer». Sabemos onde comprar, mas o preço pode ser um impedimento

Esta segunda-feira, 1 de julho de 2024, Matilde Reymão publicou um conjunto de registos fotográficos de um jantar.

No entanto, os seguidores ficaram rendidos a um detalhe deslumbrante: as sandálias.

Foram muitos os comentários que a atriz recebeu a mencionar as sandálias. Por isso, decidimos fazer uma pesquisa sobre este calçado 'lindo de morrer'.

Pode encontrar estas sandálias à venda no site da marca Stivali, tendo os números 37, 37.5 e 38 disponíveis. O preço é que pode ser um obstáculo, é que tem o valor de 2110 euros. (Percorra a galeria para ver os detalhes).

Matilde Reymão tem 24 anos e é uma das atrizes do momento. Com apenas 15 anos, começou a sua carreira no mundo da moda, tendo trabalhado em Londres. No pequeno ecrã, a artista estreou-se em «Amar Demais», em 2020. Agora, pode vê-la, em «Cacau», a interpretar a doce Cacau: