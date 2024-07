Diogo Amaral protagoniza vídeo hilariante: «Vou ficar com um corpo de sonho para o casamento»

Esta quarta-feira, 3 de julho de 2024, Diogo Amaral partilhou um vídeo muito divertido de «preparação para o casamento».

«Vou ficar com um corpo de sonho para o casamento», começa por dizer no início do vídeo.

Depois, em frente ao espelho, o ator dá a entender que vai fazer exercício com uns halteres pesado. No entanto, pega nuns halteres pequenos e leves, acabando por não conseguir conter o riso.

«Estou com uma lesão que nem me mexo!!», escreveu o ator na legenda em jeito de brincadeira.

Entre os vários comentários que o artista recebeu, destaca-se o da sua noiva Jessica Athayde: «Vais uma princesa não te preocupes».

Relembre-se que Diogo Amaral vai dar o nó com Jessica Athayde, no dia 30 de novembro de 2024.

O pedido de casamento

O pedido de casamento aconteceu durante umas férias com os filhos. A atriz surgiu com um fato de banho com uma mensagem muito específica: «Vais lavar o meu cabelo? Mudar as minhas fraldas? Amar-me? E envelhecer ao meu lado?». «Ele disse que sim!», garantiu Jéssica na sua partilha nas redes sociais. Já Diogo Amaral escreveu: «Sim». Aqui, já tudo indicava que a atriz teria pedido o namorado em casamento.