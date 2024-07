Exclusivo «Cacau»: As imagens do casamento (trágico) de Cacau e Marco

Em «Cacau», dia do casamento de Cacau (Matilde Reymão) e Marco (Diogo Amaral). Vemos o alpendre decorado para o casamento, estando também montado um altar para a cerimónia.

Justino (António Capelo) e Regina (Christine Fernandes) passam a comentar que Cacau deve estar furiosa com eles por somente ter acordado no próprio dia do casamento. Cacau chega irritada com Quim (Paulo Calatré) a dizer que não tinham o direito de metê-la a dormir até ao dia do casamento, todos a olham constrangidos.

Regina diz a Cacau para se ir arranjar a tentar fugir ao assunto. Cacau vinca a Regina e Justino que somente está a casar para conseguirem apanhar Cony (Pollyanna Rocha) como tinham combinado.



Marco ouve surpreso Cony a dizer-lhe que já está no casamento. Cony move-se discretamente por entre os convidados enquanto fala com Marco, dizendo estar ansiosa que Simone chegue.

Júlia (Fernanda Serrano), Vitória (Teresa Tavares), Salomão (Paulo Pires) e Jaime (Sérgio Praia) já estão na festa. Lucas mostra a Baobá (Maria das Graças) um papel de presente que escreveu para Cacau. Justino cumprimenta saudoso os amigos, que lhe dizem que ele está mais jovial que nunca. Justino diz estar muito feliz com Regina. Júlia afasta-se a dizer seca que Salomão tinha muito que aprender com ele, deixando-o abalado. Justino, Jaime e Salomão veem tensos que Cony está no alpendre, Jaime comenta que aquilo pode fazer o casamento de Cacau ser cancelado, ficando intrigado por Salomão dizer que ela não se vai importar com isso.

Marco diz tenso a Cony que não era suposto ela estar já na festa. Vai buscar uma arma que guarda no coldre, preparando-se para sair. Cony relativiza que Marco lhe diga que ela não devia estar ainda na festa, desligando lhe a chamada. Marco diz a Quim que Cony já chegou, ficando mais aliviado por Quim lhe dizer que Cacau está no quarto. Marco diz ter um assunto para tratar antes de ir ter com Cony.

A maquilhadora termina de arranjar Cacau, que continua com ar desgostoso com aquele casamento. Marco entra disparado sem ligar a dar azar ver a noiva antes do casamento. Conta a Cacau que Cony já está na festa. Regina apressa Marco a sair por Cacau precisar ser arranjada se querem tornar aquele casamento credível. Sal (Carolina Amaral) e Anita (Catarina Nifo) olham confusas para Cacau a dizer irritada que passou três dias a dormir e só acordou hoje. Anita puxa Guto para ele lhe explicar melhor aquela história. Soraia (Paula Neves) e Lola entram com o vestido de Cacau, que continua desconsolada com aquele casamento. Regina pede que a deixem falar a sós com Cacau, preocupada.

Marco vem ter com Cony a dizer que a presença dela vai estragar o seu casamento, mas que ela não lhe deu outra hipótese. Cony sossega Marco a dizer que a única coisa que veio ali fazer hoje é desmascarar Simone, não tendo tenções de arranjar mais nenhum problema. Marco olha-a intrigado.



Guto (Vitor Britto) já contou a Anita (Catarina Nifo) que Cacau foi posta a dormir e levada da fazenda para não correr perigo com Cony. Guto confirma que a Delegada deve estar a chegar. Anita diz-lhe para irem procurar Cony para poder gravar um vídeo dela a confessar que o explorou para a mandarem finalmente para a cadeia.

Regina diz a uma triste Cacau já faltar pouco para apanharem Cony, e depois disso ela poderá decidir sem problemas o melhor para o seu futuro. Justino também diz a Cacau que

ela está prestes a casar se com o homem que escolheu, Cacau disfarça a sua contrariedade.



Sal fica surpresa por Vitória (Teresa Tavares) lhe contar que veio ao casamento na qualidade de acompanhante de Jaime (Sérgio Praia). Sal não se coíbe de dizer que ela fez muito bem em deixar Marco, dizendo não perceber o que Cacau vê nele. Júlia (Fernanda Serrano) fica muito espantada por Sal dizer que era com Tiago que Cacau devia casar por eles gostarem um do outro, mesmo que ela também goste de Tiago.

Vitória diz dura a Marco estar a torcer que Cacau ainda vá a tempo de perceber que ele é um interesseiro antes de casar com ele. Marco olha-a fulo.

Salomão controla discretamente Cony. Guto e Anita veem-na a seguir para o interior e vão atrás dela. Marco diz a Salomão que Cony lhe prometeu que só quer ajustar contas com Simone, não querendo fazer mal a mais ninguém, mas de qualquer forma precaveu-se, mostrando-lhe a sua arma. Olham-se apreensivos.

Guto e Anita dizem a Tiradentes (Paulo Guidelly) precisarem da ajuda dele para imobilizarem uma pessoa, olhando para Cony.

Soraia diz a Lola cada vez mais achar que Baobá tem razão e aquele casamento não vai acontecer. Guto, Anita e Tiradentes seguem Cony para a cozinha. Guto, com Anita e Tiradentes, aborda Cony, perguntando-lhe se não se lembra dele.

Júlia recebe David (Luís Garcia), muito satisfeita por ele ter acabado por aceitar o seu convite para vir ao casamento. Vitória e Jaime comentam divertidos que Salomão vai trepar paredes quando vir Júlia com aquele rapaz.



Cony continua a olhar confusa para Guto sem se recordar dele. Anita e Tiradentes juntam-se a Guto a dizerem ameaçadores a Cony que ela tem muito que confessar. Marco, Quim e Tomané impedem que a situação descambe, tirando Cony dali. Quim explica a Anita já terem um plano para apanharem Cony.

Cacau vê-se ao espelho vestida de noiva com ar muito infeliz. Acaba por contar sob insistência de Regina que só está a casar com Marco por Cony ter ameaçado matar Tiago e Marco se ela não o fizesse. Regina esboça ar chocado. Lucas oferece a Cacau o papel que escreveu para ela, amenizando um pouco a sua dor.

Cony continua a dizer a Marco que somente está ali para se vingar de Simone, tendo algo preparado contra ela. Salomão fica em fúria ao ver Júlia com David. Júlia apresenta-o a Salomão como seu médico, com Salomão quase a perder a cabeça com ele.

Vitória pede a Marco para tirar Salomão dali Júlia ri-se divertida e vingada da situação. Quim explica a Anita, Guto e Tiradentes que Cony veio ao casamento ajustar contas com Simone, e se lhe fizessem alguma coisa agora a situação poderia descambar, tendo de esperarem para ver o que vai acontecer. Ouve-se um helicóptero a chegar, com Quim a dizer que deve ser Simone (Alexandra Lencastre). Cony esboça ar satisfeito ao ouvir o helicóptero a chegar, trocando um olhar com Marco. Cony segue discretamente para o interior.

Justino finge ficar com ar muito indignado ao ver Simone chegar com Lalá. Simone diz triunfal a Justino ter todo o direito de ali estar por ainda estarem casados. Salomão e Jaime sorriem satisfeitos por Simone não ter percebido que aguardavam a chegada dela. Justino chama Cacau a dizer que Simone já chegou. Regina encoraja Cacau a sair, dizendo-lhe que tudo vai correr bem e Cony irá ser presa.

Todos se sentam para o casamento. Justino entrega Cacau a Marco no altar. Simone rouba o protagonismo para si a dizer que veio ali provar que continua a pertencer àquela família. Cony surge subitamente a dizer a Simone ter vindo ali denunciar quem ela é na realidade. Todos ficam atónitos. Simone tenta interromper o discurso de Cony, mas esta prossegue a dizer que Simone não é quem diz ser, começando por afirmar que Simone já andava a tentar vender a Bela Vista ainda antes do acidente de Justino, e denunciando que o casamento dela com Justino não é válido. Choque geral. Cony conta que a família de Simone expulsou a sua mãe e os seus irmãos com ela ainda bebé da Bela Vista, sem ter a mínima complacência de que eles não pudessem sobreviver. Baobá confirma essa história, para grande fúria de Simone. Cony prossegue de seguida a dizer que investigou o passado de Simone a fundo e descobriu que ela não é quem diz ser, salientando que sempre tinha achado muito estranho que ela e os pais tenham surgido de repente na fazenda sem que ninguém os conhecesse. Simone atira-se a Cony a tentar impedi-la de falar, muito tensa. Delegada separa Simone de Cony, que continua a tentar impedi-lha de falar. Cony, a sentir-se cheia de calor, prossegue o seu discurso a dizer que todo o passado de Simone é uma mentira, não sendo aquele o seu nome nem a família dela quem ela diz ser, e foi de forma calculada que conheceu Justino. Simone olha-a cada vez mais aflita, mas Cony interrompe-se por se sentir mal, caindo desamparada. Regina e David vão socorrê-la, trocando um olhar preocupado a perceberem o que lhe aconteceu. Cacau sai dali com Guto, impressionada.

Marco pede ao padre para que ainda não se vá embora, achando que ainda consegue casar-se com Cacau.

Justino vai com Salomão atrás de Simone, muito intrigado com o que Cony contou. Simone assegura a Lalá que tudo o que Cony disse dela era mentira. Lalá diz a Simone terem de sair dali. Simone concorda, mas diz que o barão não lhe está a atender o telefone. Simone olha tensa para Justino a questioná-la que história é aquela dela ter outra identidade.

Cacau e Guto concordam agora perceber por que Cony tentou fazer mal a tanta gente, visto que deve ter sofrido muito com a expulsão da mãe da fazenda. Cacau diz a Guto considerar-se já livre de Cony depois daquilo. Marco diz a Cacau que podem prosseguir o casamento. Cacau pergunta-lhe chocada se ele está mesmo a falar a sério.

Anita diz a Tiradentes continuar com raiva de Cony por ela ter feito muito mal aos seus entes queridos. Tiradentes diz achar que não vão voltar a ter problemas com ela. Baobá corrobora a dizer que o espírito de Cony já partiu do seu corpo.

Lalá (Inês Castel-Branco) chega-se à frente a defender Simone de Justino e Salomão, dizendo que tudo que Cony disse carece de provas que ela não mostrou, não passando as acusações dela de puro ressabiamento por odiar Simone. Salomão e Justino calam-se sem argumentos. Lalá puxa Simone a dizer-lhe terem de sair já dali.

Cacau diz a Marco estar fora de questão casarem hoje depois de Cony quase ter morrido à frente deles, preferindo adiar o casamento para outra data. Marco, muito contrariado e desconfiado, acaba por aceder.

Cony já foi levada de ambulância. Regina questiona Sal se não tem curiosidade em saber mais do que ela disse sobre Simone. Sal anui e diz ir falar directamente com Simone, afastando-se.

Justino, Salomão e Jaime concordam que somente vão descobrir o que Cony disse sobre Simone se ela recuperar minimamente. Jaime e Salomão aprestam se para ir ao hospital ter com ela. Sal pergunta por Simone, pegando no telemóvel para lhe ligar. Justino fica só e pensativo.

Guto olha atónito para Cacau a contar-lhe que Marco queria manter o casamento com ela. Cacau diz a Guto que não consegue deixar de sentir alguma pena de Cony, que fez tudo o que fez por afinal somente querer vingar a família. Guto diz que isso no entanto não desculpa todo o mal que ela fez.

David e Regina confirmam a Lola, Soraia e Tomané que tudo indica que Cony sofreu um AVC, não sabendo como ela pode ficar depois disso. Regina comenta que não se perderia nada se Cony ficasse em estado vegetal, David olha-a chocado. Justino e Regina veem Marco afastar-se com o padre. Concordam com Quim que o melhor agora é irem falar com Cacau.