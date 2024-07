Esta terça-feira, 25 de junho de 2024, Rita Patrocínio partilhou um momento entre Camila, a sua filha mais velha, e Carolina Patrocínio.

No vídeo divulgado pela esposa de Tiago Teotónio Pereira, ator que deu vida a Xavier em «Queridos Papás», vê-se tia e sobrinha a maquilharem-se, com a descrição: «Crescer numa família de mulheres 👛💅🏻 com a tia @carolinapatrocinio».

Recorde-se que Rita Patrocínio e o marido foram pais, pela segunda vez, há um mês de Júlia.