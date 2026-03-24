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Afastada da televisão e após um acidente, esta atriz de 51 anos continua a fazer muitos corações palpitar

  • TVI Novelas
  • Há 57 min
Afastada da televisão e após um acidente, esta atriz de 51 anos continua a fazer muitos corações palpitar - TVI

Uma grande referência da ficção nacional.

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Sónia Brazão, atualmente com 51 anos, continua a ser uma das figuras públicas mais admiradas em Portugal — tanto pela sua beleza natural como pela resiliência demonstrada após um grave acidente que mudou a sua vida.

Nos anos 2000, a atriz conquistou o público português com o seu talento e elegância. A sua estreia de maior impacto aconteceu em «Morangos com Açúcar» na TVI, onde interpretou muito recordada professora Julieta Borges. Desde então, tornou-se um dos rostos mais reconhecidos da ficção da TVI, participando em produções de sucesso como «Deixa que te Leve», «A Outra» e até o programa «A Tua Cara Não me é Estranha».

Sónia Brazão viveu uma reviravolta dramática em 2011, quando uma explosão de gás no seu apartamento em Algés lhe provocou queimaduras de 2.º e 3.º grau em 90% do corpo, deixando‑a entre a vida e a morte. Após meses internada no Hospital de São José, reaprender a respirar e cirurgias, superou tudo com otimismo: «Tive de reaprender a respirar. É possível ficarmos bem, há tantos tratamentos».

Hoje, aos 51 anos, partilha nas redes fotos em biquíni exibindo curvas sem complexos pelas cicatrizes: «Gosto mais desta Sónia. A vida levou‑me aqui para alguma coisa, para me reencontrar». Solteira e em paz, continua a fazer corações palpitar pela força e beleza que não envelhecem. Quase 15 anos após o trauma, Sónia prova que a beleza e o charme perduram.

Recorde aqui a passagem da atriz pelo programa «Você na TV!»:

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