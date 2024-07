Vem aí em «Cacau»: Tiago descobre que Marco fez um acordo silencioso com Valdemar

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) insiste com Tomané (Salvador Nery) para o ajudar, dizendo ser um homem apaixonado que está a fazer tudo para conseguir ficar com Cacau (Matilde Reymão). Tomané fica sensível àquele apelo, contando-lhe que Marco (Diogo Amaral) fez um acordo que desconhece com Valdemar, que ficou em Lisboa quando era para ter vindo para Itacaré. Tiago esboça ar intrigado.

Tomané continua a contar a Tiago que tinha ordens expressas de Justino (António Capelo) para não deixar Marco sair do palacete, mas algo entretanto aconteceu para que ele tenha deixado de ter receio de ser apanhado por Cony (Pollyanna Rocha) e ter vindo ali para Itacaré com a conivência de Valdemar (Vitor Hugo).

Tiago pede a Tomané que o ajude e contar-lhe tudo o que descobrir sobre Marco, prometendo fazer segredo a Sal (Carolina Amaral), de quem agora é amigo.

