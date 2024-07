Cacau só quer distância: «Já consegui arranjar outra desculpa para escapar ao Marco»

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) sai chateada a dizer a Marco (Diogo Amaral) que ele tem de repensar bem se quer casar com ela, visto esconder-lhe coisas. Cacau diz radiante a Guto (Vitor Britto) já faltar pouco para apanharem Cony (Pollyanna Rocha) no seu casamento, podendo depois poder pensar em voltar para Tiago (José Condessa), esperando que ele a perdoe. Guto sorri divertido por Cacau contar que aproveitou zangar-se com Marco por causa desse assunto para não ter de se envolver com ele. Ouvem um helicóptero a passar. Cacau sai disparada para se ir despedir de Sal (Carolina Amaral).