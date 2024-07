Vem aí em «Cacau»: Júlia leva David ao casamento de Cacau. Eis as reações

Em «Cacau», Júlia (Fernanda Serrano), Vitória (Teresa Tavares), Salomão (Paulo Pires) e Jaime (Sérgio Praia) já estão na festa. Justino (António Capelo) cumprimenta saudoso os amigos, que lhe dizem que ele está mais jovial que nunca. Justino diz estar muito feliz com Regina.

Júlia afasta-se a dizer seca que Salomão tinha muito que aprender com ele, deixando-o abalado.

Momentos mais tarde, Júlia recebe David (Luís Garcia), muito satisfeita por ele ter acabado por aceitar o seu convite para vir ao casamento.

Vitória e Jaime comentam divertidos que Salomão vai trepar paredes quando vir Júlia com aquele rapaz.´Salomão fica em fúria ao ver Júlia com David. Júlia apresenta-o a Salomão como seu médico, com Salomão quase a perder a cabeça com ele. Vitória pede a Marco para tirar Salomão dali Júlia ri-se divertida e vingada da situação.

Relembre o momento em que Júlia propôs a David trabalhar para ela em exclusivo:

