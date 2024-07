Miguel tem novo rival, e é bem pior que Santiago

Em Morangos com Açúcar, os nadadores-salvadores de Vila Nova de Mil Fontes organizam o grupo do Colégio da Barra para darem início ao curso de Nadador-Salvador. Os instrutores Samuel (Rodrigo Tomás), Celso (Ricardo Viegas) e Lucas (Rui Gonçalves) apresentam-se, exibindo personalidades duras e exigentes. Durante a apresentação, Miguel entra em confronto com Samuel, dando início a uma dinâmica de rivalidade entre os dois.

Gabi chega atrasada e fica em choque ao ver Samuel, pois vieram juntos de carro e ela mentiu sobre a sua história. A cena muda para os dois a caminharem na praia e a esclarecerem as coisas. Samuel diz que não pode ser amigo das suas alunas, mas é evidente que há uma química entre eles.

Samuel vê Miguel a tentar salvar um homem de se afogar, e os dois começam a discutir.