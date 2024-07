Em «Cacau», Valdemar (Vitor Hugo) vem a casa de Simone (Alexandra Lencastre) com muitas caixas de champanhe para lhe oferecer. Valdemar volta a declarar a Simone o amor que tem por ela, dizendo que gostaria que ela fosse consigo conhecer as suas raízes. Finaliza as suas intenções pedindo Simone em casamento.