Em Morangos com Açúcar, os alunos do Colégio da Barra correm pela praia como parte do curso de nadador-salvador. Samuel (Rodrigo Tomás), o instrutor do curso, é chamado por Lucas (Rui Gonçalves), que o avisa que os pescadores encontraram um corpo esta madrugada. Os jovens aproximam-se do barco para ver de quem se trata.

Para choque de todos, o corpo é o de Soraia (Rita Pereira). Pipa (Mafalda Perez) fica devastada.