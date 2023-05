Sara Prata mostra-se grata: «Fazer tudo isto ao lado deles, faz de mim tão feliz»

Nos bastidores com Sara Prata!

Sara Prata, a atriz que dá vida a Sílvia em «Queridos Papás», tem uma presença muito ativa no Instagram. As suas partilhas são sempre muito bem recebidas pelos seus seguidores e estes mostram-se sempre rendidos à sua família. Em especial, à filha da atriz, Amélia, de 2 anos, fruto da relação com o companheiro João Leitão.

No passado dia 8 de maio, a atriz partilhou uma foto da sua família na praia de Vale Figueira, onde escreveu:

"Mais do que alguma vez sonhei ♥️ os meus amores @joao___leitao

• Venho para a Costa Vicentina desde que me lembro de existir, o verde das estevas que chegam até ao mar, a força das ondas que lavam e levam tudo, as sestas, os sonhos… e agora fazer tudo isto ao lado deles, faz de mim tão feliz caramba 🌿".

Os seguidores da atriz estão rendidos à sua família. Elogios é o que não faltam na caixa de comentários, podemos ler alguns como: "Família bonita", "gosto tanto de ver-vos!", "A isso se chama… enriquecer as memórias e o coração 🥰", "Precisamos apenas de coisas simples para sermos felizes! A família é o nosso pouso firme", "Familia tão feliz", "Está criança é Lindíssima, Tem aqui uma grande Fã" e "Que família linda. Sejam muito felizes sempre", entre outros.

Veja a partilha da atriz e aproveite para percorrer a galeria que preparamos para si.