Rita Pereira espera um segundo filho para breve? A atriz revela tudo a Maria Cerqueira Gomes

Este sábado, 13 de janeiro de 2024, o «Conta-me» é com Rita Pereira.

Numa conversa sincera e emocionante, a atriz responde a muitas perguntas que o público quer saber sobre esta nova fase da sua vida.

«Espero não estar a ser abusiva...», começa por dizer Maria Cerqueira Gomes. De seguida, faz a grande questão: «Tu disseste que querias ter um segundo filho. Onde é que ficou o sonho?»

Esta é uma das grandes questões que Rita Pereira desvenda, neste «Conta-me».

Afinal, Lonô poderá vir a ter um irmão para breve ou isso já não está nos planos da atriz e do companheiro?

Recorde-se que Lonô, de 5 anos, é fruto da relação da artista com Guillaume Lalung, empresário francês.

De relembrar que Rita Pereira está no Brasil a gravar um novo projeto de ficção, «Dona Beja», desde início de setembro de 2023.

S

Só, agora, no mês de dezembro de 2023, é que conseguiu vir uns dias a Portugal e França para estar com a família. Foi em Paris que o filho da atriz completou o seu quinto aniversário.

Rita Pereira integra o elenco da nova temporada de «Morangos com Açúcar». A atriz dá vida a Soraia, irmã de Ana Luísa. Sempre um passo atrás da irmã, Soraia invejava tudo o que ela tinha. Casou com um construtor civil que se divorciou dela recentemente, porque não conseguia aturá-la deixando-a numa situação financeira precária. Ela montou uma empresa de eventos que não tem grande sucesso, mas que vai dando para manter a aparência de uma independente mulher de negócios. Na verdade, está desesperada por conseguir outro marido rico e quem está mais à mão é o cunhado, Simão. É mãe de Pipa e projeta todas as suas ambições na filha.