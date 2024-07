Emocionante: No Goucha e em lágrimas, Daniela Ventura canta canção que a mãe lhe cantava

No Goucha, Daniela Ventura, a segunda classificada do Big Brother, não controla a emoção ao falar da perda da mãe.

Daniela Ventura foi a segunda classificada do Big Brother. Foi uma das concorrentes mais polémicas e a relação com David Maurício marcou a sua prestação. Esteve no Goucha para dar a conhecer a sua história de vida. Daniela nasceu em Angola e guarda alguns traumas da infância. O pai não queria que ela nascesse e perdeu a mãe quando tinha 8 anos. Esconderam-lhe a perda e, por isso, faltou ao funeral. Emocionada, recordou memórias felizes com a mãe e cantou, em lágrimas, uma canção que a mãe lhe cantava.

O apoio da sua vida acabou por ser a avó, com quem veio para Portugal aos 16 anos. Uma adolescência que acabou por ser rebelde e também traumática. Com 19 anos, decidiu ir para Inglaterra para casar em troca de dinheiro. Aqui, Daniela viveu uma relação tóxica, abusiva

Chegou a um ponto tão difícil que decidiu regressar a Portugal. Recorda como encontrou no islão a salvação.