Bárbara Parada fala sobre possível novo amor e recorda relação Miguel Vicente: «Não volta a acontecer»

Bárbara Parada esteve em direto no TVI Extra na passada noite de dia 31 e falou sobre as mais recentes polémicas que dizem respeito à sua vida amorosa. No mês de maio, surgiram rumores de que a ex-concorrente tinha um novo namorado, o futebolista brasileiro João Barata, devido a um vídeo no TikTok. Na altura, Bárbara Parada foi confrontada em direto no Dois às 10 e desmentiu ter um romance com o futebolista.

Na passada noite de dia 31, Bárbara Parada entrou em direto no TVI Extra para falar sobre a mamoplastia de aumento que fez na semana passada, no entanto acabou por falar sobre a sua vida amorosa: «[O coração] está lindo, está livre, leve e solto e não estou mesmo preocupada para isso. Estou solteira, estou mesmo bem», disse. Sobre a anterior relação com Miguel Vicente, a ex-concorrente deixou claro: «Foi uma aprendizagem, não volta a acontecer».