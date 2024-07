Inês Herédia e Jessica Athayde protagonizam momento viral, mas não acaba como esperado

Há um vídeo que está viral nas redes sociais e que não deixou Inês Herédia e Jessica Athayde indiferentes.

No vídeo, surgem duas senhoras sentadas em que a da frente tem um copo e ao inclinar-se consegue dar de beber à outra. As duas atrizes e amigas não resistiram e, este sábado (15 de junho), decidiram tentar recriar este momento. Apesar do empenho, o resultado não termina como esperado e Jessica acaba molhada.

Diogo Amaral não resistiu e reagiu: «Tão engraçadas».

Recorde-se que Inês Herédia dá vida a Nelinha em «Festa é Festa»:

Jessica Athayde deu vida a Mimi em «Morangos Com Açúcar»: