Exclusivo! Afonso Vaz esclarece tudo sobre a polémica em que está envolvido

Afonso Vaz, ex-concorrente d'O Triângulo, esteve a falar com Flávio Furtado, TVI Extra, onde esclareceu tudo sobre a polémica em que está envolvido. Afonso foi acusado de sair de um restaurante com 23 amigos, sem pagar.

Nesta conversa em direto, o ex-concorrente d'O Triângulo tem a oportunidade de contar o que realmente aconteceu, segundo ele. Afonso inicia a confissão dizendo: «Nós todos os anos vamos na altura da feira de São Pedro jantar a um restaurante e este ano não foi exceção. Chegámos às 20:00, às 20:30 já tínhamos feito todos os pedidos, julgo que demorou cerca de duas horas e meia, três horas até recebermos os pedidos e durante esse período houve alguns elementos do grupo que manifestaram a sua insatisfação com o serviço. Foi-nos pedido desculpa».

E prossegue: «Depois acabei por me aperceber que estava a haver confusão e atritos com esta demora no serviço. O que aconteceu também foi que uma parte do grupo decidiu que ia ser estipulado um valor com os donos, qual seria o valor justo a pagar pelo serviço que prestaram. A pessoa achou que tínhamos de pagar a totalidade do serviço e eu deixei-me ficar de parte, não gosto dessas chatices».

Afonso revela que «a partir do momento em que comecei a ver que estava a haver muito atrito eu decidi aproximar-me quando me aproximo a dona diz o seguinte: então meus amigos vão com Deus, não precisam de pagar se vocês se sentem tranquilos com isso vão e eu aí intervim foi a única vez que intervim e digo: não, não, não, nós queremos pagar pelo menos de modo a que não tenha prejuízo e a senhora assim: então cada um que dê o que quiser. Um amigo meu disse que ia pagar 10 euros e ela levou isso como ofensa, aquilo continuou com mais atritos eu voltei-me a afastar a senhora entretanto começou a recolher o dinheiro. Quando chegou ao pé de mim dei-lhe 20€. Entretanto, a filha da dona foi chamar a polícia».

Veja o vídeo e oiça a conversa completa: