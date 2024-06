Hoje às 13:25

Damos início à «Atualidade» com o caso de uma mulher atingida mortalmente por bala perdida de caçadeira. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de uma mulher que tentou matar o marido com cutelo. Os nossos comentadores analisam caso de pai que deixou a fica tetraplégica após disparar contra ela, por ciúmes, e o caso de jovem morto em corrida de carros ilegal.