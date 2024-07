Relação de Lalá e Valdemar já teve melhores dias

Há 2h e 13min

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) sorri radiante por Valdemar (Vitor Hugo) lhe dizer que apurou que a investigação da morte de Joana (Alda Gomes) e Nanda está prestes a ser arquivada. Vemos debaixo do sofá o colar perdido de Joana. Valdemar sugere a Lalá que volte para sua casa, podendo ir agora com ela ajudá-la a ir buscar as suas malas ao apart-hotel. Lalá finge ter agora uma reunião de trabalho, saindo disparada. Valdemar esboça ar irritado por Lalá lhe andar a mentir.