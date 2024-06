São estes os quatro grandes finalistas desta edição do Big Brother! Fique a par de tudo

Mais uma edição do Big Brother prepara-se para chegar ao fim e, como já é hábito, um dos concorrentes abandona a casa a poucos dias da grande final do próximo domingo. A apenas três dias da final, conhecem-se agora os quatro finalistas!

Os grandes finalistas desta edição do Big Brother são então:

David Maurício, que foi nomeado um total de 11 semana nesta edição do Big Brother, acabou por ser expulso. Após três meses na casa mais vigiada do país, David Maurício «morreu na praia», como já é hábito dizer-se, deixando a competição com 30% dos votos.

David Maurício era conhecido pelo seu temperamento explosivo e pelas frequentes discussões com outros concorrentes. Durante o programa, teve várias desavenças com Inês Morais e até Fábio Caçador, que foi um dos seus maiores aliados, o que gerou muita tensão na casa. No entanto, também mostrou momentos de vulnerabilidade e empatia, especialmente quando partilhou histórias pessoais sobre a sua vida e ainda na sua relação intensa e um pouco instável com Daniela Ventura.

A sua saída terá sido uma surpresa para muitos, mas a votação foi renhida entre os quatro nomeados, com os totais de 36%, 34% e 30%. Agora, os restantes finalistas estão a lutar pelo prémio final e a oportunidade de serem coroados como o vencedor do Big Brother 2024. Os finalistas são então:

De relembrar que a Grande Final do Big Brother está marcada para o próximo domingo, dia 30 de março. Continue a acompanhar tudo sobre o Big Brother no nosso site.