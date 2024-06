As revelações exclusivas de José Castelo Branco: «Passei de bestial para besta»

Esta manhã, José Castelo Branco esteve presente no programa «Em Família» onde falou sobre o processo de violência doméstica de que está a ser acusado.

«De um dia passo de bestial para besta. Um dia sou fantástico com a Betty e no dia seguinte sou um assassino. Mas o que é isto ao fim de 30 anos?», começou por dizer.

Em conversa com Maria Cerqueira Gomes e Nuno Eiró, este sábado, destacou ainda: «As pessoas muitas vezes veem um boneco do José, de salto alto... É como me sinto bem. A Betty foi a pessoa que mais me ajudou a libertar-me».

José Castelo Branco partilhou ainda que tem sido aconselhado pelos advogados a algum recato, no entanto, sente que «quem não deve, não teme».

«Como é lógico, ao fim de 30 anos, continuo a rezar diariamente pelas melhoras da Betty e estou sempre em contacto com as pessoas que estão em contacto com a Betty», comentou ainda.

«A minha residência é nos EUA, não vivo em Portugal, como toda a gente sabe, desde 1996, desde que me casei», deixou claro, afirmando que está em casa de uma amiga, Marluce.

«Tem sido uma amiga inacreditável, uma irmã», realçou, sobre Marluce. «Tenho visto quem são os meus amigos atualmente (…) E tenho muito medo da solidão».

José Castelo Branco continua a garantir que "nunca houve violência" contra Betty Grafstein. «Alguma vez eu ia agredir a minha mulher? E a Betty estava a sorrir, contente?», acrescentou. «É uma cabala muito bem feita», voltou a afirmar.

Ainda na entrevista, a figura pública disse que «não existe nenhuma queixa-crime dos EUA».

Veja a entrevista completa aqui!