Andou num colégio de freiras e tem irmão gémeo. As curiosidades sobre Andreia Lemos

Andreia Lemos é uma das candidatas a concorrente do Big Brother 2024. A jovem, de 24 anos, foi apresentada este domingo na grande final do Big Brother – Desafio Final. É gestora bancária e vem de Viseu. No programa Big Brother – A Escolha, que estreia hoje com Maria Botelho Moniz aos comandos – vai enfrentar a amiga Inês Morais.

Veja aqui as curiosidades sobre Andreia Lemos:

A Andreia é de Viseu e, depois do curso superior em Relações Internacionais, terminou um estágio como gestora bancária. Garante que dentro da Casa vai ser mais inteligente do que os restantes concorrentes. Também confessa ser bastante vaidosa e gastar muito dinheiro em roupa.

Filha de pais separados, tem um irmão gémeo e um irmão mais novo. Sofreu bullying na adolescência e frequentou um colégio de freiras. De momento está solteira, diz que Viseu é um meio muito pequeno, sem nenhum homem interessante para ela.

Garante que tem mau feitio e que não suporta pessoas ignorantes, colocando a inteligência acima de tudo.