Miro Vemba mais apaixonado do que nunca: «Tu vieste iluminar a minha vida»

Hoje, dia 7 de maio, Miro Vemba, ex-concorrente do «Big Brother 2022», partilhou na rede social Instagram, um vídeo com a namorada, Mara Santos, no qual o casal se mostra num momento de grande intimidade. Neste registo podemos ver os 'pombinhos' a trocarem beijos dentro de uma piscina.

A acompanhar o momento romântico, Mara escreve uma declaração de amor para a sua cara metade: «Tu vieste iluminar a minha vida, preencher um vazio. Apareceste como uma crença no meio do meu cepticismo. Todos os dias fazes me sentir como uma menina a descobrir o amor como se fosse a primeira vez. Obrigada por me mostrares o verdadeiro significado de ter um companheiro, um cúmplice, a pessoa com quem posso partilhar as minhas preocupações, as minhas metas, meus planos e a minha vida Te amo mais que tudo meu amor, meu melhor amigo, minha melhor companhia, meu namorado, meu marido Te amo @miro__vemba #MirodaMara #MaradoMiro».

Veja o vídeo, aqui: