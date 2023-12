Bernardo Sousa faz revelação inédita sobre Natal com Bruna Gomes: «Vai ser uma coisa nova e diferente»

Bernardo Sousa, vencedor do «Big Brother Famosos 2», esteve no Wonderland Lisboa e Zé Lopes não deixou escapar a oportunidade de lhe fazer umas perguntinhas sobre o seu Natal com Bruna Gomes. O piloto não deixou nada por dizer, revelando vários segredos sobre o seu Natal.

O ex-concorrente contou, com algum entusiasmo, que este Natal vai ser especial, pois a família de Bruna Gomes, influencer e vencedora do Big Brother Desafio Final, vem do Brasil para Portugal, para se juntar à família do piloto, vinda da Madeira, e todos vão passar o Natal em Lisboa.

«Este ano temos a família da Bruna cá, a minha família também vem cá, uma parte, a outra vai estar lá. O meu Natal vai ser em Lisboa, vai ser um Natal ainda mais especial, porque eles vêm a Portugal, vai ser uma coisa nova e diferente», afirmou Bernardo Sousa a Zé Lopes, para o «Dois às 10».

Bruna e Bernardo confessam que «o coração mexe» cada vez que recebem sapatinhos de bebé que os fãs lhes enviam. Os dois não se importam quando são pessoas que gostam deles a enviar este tipo de presentes ou a pedir para casarem e terem filhos.

Na verdade, riem-se e sentem cada vez mais vontade de dar esse passo. No entanto, o casal do Big Brother Famosos 2 assume que ainda não é o momento certo. Bernardo Sousa explica: «Estamos em fases profissionais muito boas. Quero que a Bruna seja a mãe dos meus filhos, mas primeiro tem de haver estabilidade».

Bruna concorda, mas acrescenta que não haverá momento certo, será antes «do nada»: «Fizemos uma tatuagem juntos do nada, fomos para o “Big Brother” do nada, também vamos ter filhos do nada».