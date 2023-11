Bruna Gomes dança para Bernardo Sousa com «look sensual»! Veja o momento hilariante

Gostou do vestido que Bruna Gomes usou na última gala do Big Brother? Saiba onde comprar… a um preço surpreendente!

Foi nesta terça-feira, 7 de novembro, que Bruna Gomes recorreu às redes sociais onde voltou a mostrar aos seguidores o seu lado mais divertido.

A comentadora do «Big Brother», partilhou um vídeo onde surge a dançar vestida de tubarão para Bernardo Sousa: «Looks sensuais para o inverno», brincou Bruna Gomes na legenda da publicação.

O momento proporcionou muitas gargalhadas aos seguidores. Na caixa dos comentários pode ler-se: «Não sei o que é melhor, se a cara do @bernardorsousa , a dança da dançarina ou a cara da Cleide Maria! Morri» ou «Hehe vocês são o máximo», ou «só tu! Falta o look do Bernardo… Vocês são incríveis», são alguns dos exemplos.

Recorde-se que o casal conheceu-se e apaixonou-se no Big Brother Famosos 2. Veja o momento aqui: