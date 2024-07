Nelson Fernandes dá luz verde a Fábio Caçador e Catarina Sampaio: «Que sejam muito felizes juntos»

Após a última gala do Big Brother 2024, Iva Domingues e Zé Lopes estiveram a falar com os ex-concorrentes desta grande edição do Big Brother.

A apresentadora começou inicialmente por falar com Fábio Caçador e Catarina Sampaio que confessou: «Primeiro tenho de ir ao Alentejo, preciso de ir ao Alentejo. Dizem que se come bem lá, portanto preciso de ir lá».

Nelson Fernandes não perde a oportunidade e interrompe a entrevista. Perante este momento, Fábio brinca e revela: «Eu saio do programa e o programa não sai de mim, não aguento!».

Iva Domingues aproveita e faz a pergunta que todos querem ouvir a resposta: «Nelson, como é que vai ser?». À qual, o ex-concorrente assume: «Acho que se merecem um ao outro, que sejam muito felizes juntos, gosto muito do Fábio, gosto muito da Catarina. Mas o Fábio foi aquela situação agridoce do início mas de facto vejo nele uma pessoa muito humana, com um coração enorme e acho que vamos ser grandes amigos cá fora, mulheres à parte».

Iva Domingues pergunta: «Estás a abençoar o casalinho?» e Nelson afirma: «À vontade, com a minha bênção completa a 100%».

Veja a conversa, aqui: