Obesidade, bullying e maus tratos: Nélson Fernandes recorda episódios traumáticos da infância

Foi no domingo passado, 31 de março, que decorreu a primeira gala com o primeiro expulso do Big Brother 2024. O público decidiu e Nelson Fernandes foi o concorrente menos votado e, por isso, escolhido para ser o primeiro concorrente a abandonar a vivenda da Malveira, com 43% dos votos.

O ex-concorrente esteve esta tarde no programa Goucha, onde fez um balanço sobre o seu percurso na casa e falou ainda sobre alguns traumas que passou na sua infância.

Nélson Fernandes nasceu no Canadá, mas veio com 8 anos para Portugal. Viveu uma adolescência complicada, sofreu de obesidade, enfrentou bullying, e orgulha-se muito do seu percurso ascendente e da sua história de superação.

«Eu vim a meio do terceiro ano, vim de um ensino totalmente diferente e além do excesso de peso, também sofri com a educação de Portugal», contou.

O ex-concorrente revelou que não gostava de ir à escola devido aos maus tratos da professora: «Eu fingia que estava doente para não ir à escola. Os meus pais levaram-me a especialistas e a vários médicos, mas só ao fim de meio ano é que perceberam que eu tinha medo da professora. Bastava escrever Canadá sem acento, levava logo uma chapada».

Nélson chegou a pesar 100 quilos. Manuel Luís Goucha questionou: «Sofreu de bullying por parte dos seus colegas?». «Por parte do excesso de peso», frisou o ex-concorrente.

«Comia a mais daquilo que devia comer. Eu comecei a ganhar peso a partir do terceiro ano, o stress emocional, eu fingia que estava tranquilo e ia para a casa de banho…Comecei a pensar, se não consigo ganhar o respeito vou ter de ganhar de outra forma, vou ter de ser melhor que eles», contou.

Nélson revelou que começou a ser excluído pelos colegas devido ao seu excesso de peso mas não desistiu de mudar: «Comecei a praticar desporto, comecei a ter opinião…eu queria ser alguém que desse o exemplo».