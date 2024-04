Catarina Sampaio faz revelações sobre almoço com Nélson Fernandes: «Aqui fora conseguimos perceber a verdadeira essência»

Catarina Sampaio esteve presente, no passado sábado, 27 de abril, no ‘Última Hora’ e ‘Diário’, com Iva Domingues, para comentar o jogo do Big Brother 2024. A ex-concorrente revelou alguns pormenores do almoço que partilhou com o ex-concorrente Nelson Fernandes, o primeiro expulso desta edição.

Iva Domingues questionou Catarina Sampaio: «A internet quer saber como correu o almoço com o Nelson Fernandes?». À qual, Catarina responde: «O almoço correu muito bem, foi um almoço espetacular. Ele trouxe uma companhia para nós, que foi o Hélder, que esteve no ‘Dois às 10’. Depois de um mês sem o ver, deu para perceber melhor o Nelson. Aqui fora conseguimos perceber a verdadeira essência».E, acrescenta: «Temos muitas coisas em comum, mas não estivemos a dois e foi um almoço rápido. Há cumplicidade».