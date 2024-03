Novo trio amoroso na casa? Catarina Sampaio, Nelson Fernandes e Fábio Caçador nas bocas do mundo... Saiba tudo!

Catarina Miranda relata desentendimento com Catarina Sampaio e Nelson Fernandes: «Começaram os dois a rodear-me no sofá»

A casa do «Big Brother» abriu as portas a novos concorrentes há uma semana, mas o amor já tem sido tema nestes poucos dias de convívio! Os concorrentes têm-se mostrado interessados nos colegas e nesta edição já conhecemos não um... mas dois «triângulos amorosos»!

Catarina Sampaio, Nelson Fernandes e Fábio Caçador têm dado nas vistas ultimamente! Será este o segundo «triângulo amoroso» da casa? O clima tem estado quente entre Catarina e Nelson. Na primeira festa do «Big Brother 2024» os dois protagonizaram um momento escaldante, no qual Nelson dançou de forma sensual para a colega... Esta dança ousada aconteceu durante uma festa para o líder e os convidados. Embora Catarina Sampaio estivesse receptiva, acabou por pedir que o colega parasse. O PT respeitou, afinal, a festa não era exatamente privada... Veja aqui!

São muitas as conversas que têm surgido! No confessionário, «Big» confrontou Nelson Fernandes acerca de uns rumores: «Ouvi dizer que deram um beijo à noite...» Veja aqui a resposta do PT... Será que houve beijo? Ainda assim, a concorrente mostra-se indecisa: «São os dois queridos (...) vou ver qual é que se vai sair melhor»

Em tom provocatório, o «Big», no confessionário, confrontou Fábio Caçador acerca dos ovos escalfados de Catarina Sampaio, após o concorrente ter afirmado que mesmo que não gostasse de ovos escalfados, comeria na mesma, por terem sido feitos pela colega... «Gosta de ovos escalfados ou gosta dos ovos escalfados da Catarina Sampaio» Vai gostar de saber a resposta...O concorrente afirmou ainda: «A menina é muito interessante. Sem dúvida»

Haverá espaço para um romance entre Catarina e Fábio ou Catarina e Nelson? Acompanhe o desenrolar da situação neste novo «triângulo» e não perca as novidades do primeiro trio amoroso da casa! Relembre-se aqui também o que se passa entre Catarina Miranda, João Oliveira e Carolina Nunes.

Catarina Miranda, João Oliveira e Carolina Nunes foram o primeiro triângulo amoroso a formar-se na casa mais vigiada do País. «Acho que a Catarina estava muito fiada em formarmos um casal. Em momentos iniciais, achei que estava a ser algo não tão a sério e acho que, entretanto, por ter tido uma aproximaçãozita já mais com a Carolina, provavelmente não gostou disso», explicou o concorrente no confessionário.