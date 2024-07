Big Barómetro! Quem é a «cobra» da casa? E quem foi uma desilusão? Saiba a opinião a vencedora Inês Morais sobre os ex-concorrentes!

O amor: Veja todas as imagens do reencontro de Inês Morais e o namorado Pedrinho

Entrevista Exclusiva com Inês Morais: a vitória, o reencontro com o ‘Pedrinho’ e os projetos para o futuro!

Inês Morais foi a grande vencedora do Big Brother 2024! Em entrevista exclusiva com o Digital da TVI, a concorrente fez um balanço da sua participação no programa e respondeu às perguntas do público.

Inês Morais enfrentou ainda o desafio do Big Barómetro e deu a sua opinião sobre os restantes concorrentes.

A vencedora do BB2024 começou por atribuir uma cara triste a Fábio Caçador: «Existiram algumas coisas que eu não gostei…», explicou.

Inês considera que Alex foi a ‘planta’ desta edição: «Eu podia escolher algumas pessoas desde que o programa começou, mas eu vou escolher o Alex. Gosto muito dele, mas estava à espera de muito mais (…) Ficou muito aquém».

O emoji da ‘cobra’ Inês Morais atribuiu a Daniela Ventura e justificou: «A venenosa…»

Inês atribuiu um ‘coração partido’ a João Oliveira: «Fiquei desiludida com ele quando ele falou ‘um bocadinho’ mal de mim… Não estava à espera»

Sobre o ‘tiro certeiro’, Inês Morais considerou: «Apesar de eu não concordar muitas vezes, eu ficava a pensar nas opiniões do Fábio ultimamente…»

Veja aqui o Big Barómetro de Inês Morais:

💔​​ - João Oliveira

🙁 - Fábio Caçador

❤️​ - Gil Teotónio

🌱 - Alex Ferreira

🎯​ - Fábio Caçador

🐍​ - Daniela Ventura