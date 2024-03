Bruna Gomes quebra o gelo sobre possível retorno ao «Big Brother»: «Foi uma experiência maravilhosa e...»

As fotos mais sexy das candidatas a concorrentes do novo Big Brother

Bruna Gomes faz parte do leque de comentadores do «Big Brother - A Escolha». Neste programa apresentado por Maria Botelho Moniz, três vencedores de outras edições vão estar presentes ao longo da semana com um papel muito importante. Francisco Monteiro, Bruna Gomes e Bruno Savate vão ajudar a escolher os candidatos a próximos concorrentes do reality show, mas a palavra final é dos telespectadores. Durante a semana, vão decidir quem passa de cada uma das duplas que foram apresentadas na final do «Desafio Final», no dia 17 de março. Sábado, será você aí quem casa quem decide os dois candidatos que vão entrar na casa mais vigiada do país, entres os cinco que vão competir por um lugar.

Em entrevista exclusiva, Bruna Gomes comenta o novo projeto: «Eu estou muito curiosa. Estou amando os possíveis concorrentes (...) eu acho que eles estão com vontade de estar dentro do projeto.» Questionada sobre a vontade que poderá ou não ter de regressar à casa mais vigiada do país, Bruna quebra o silêncio: «Não tenho (...) Já cumpri a minha trajetória. Foi uma experiência maravilhosa para mim.» A comentadora não terminou sem antes deixar conselhos aos futuros concorrentes: «Ser tu próprio, ter paciência e saber escutar, porque eu acho que escutando o outro não só aprendemos como se pega muita coisa ali para fazer um bom jogo.»

Além do noivo, Bernardo Sousa, Bruna Gomes revela o melhor que leva consigo após a experiência que teve durante o primeiro «Big Brother Famosos» e o segundo «Desafio Final», no qual se consagrou vencedora: «Foi mesmo a experiência num todo. Conhecer a Bruna de novo e voltar com um sorriso no rosto, que estava um pouquinho esquecido por aí. Eu acho que o projeto em si, as pessoas lá dentro e depois as pessoas aqui fora trouxeram isso para mim.», termina.