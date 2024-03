Bernardo Sousa recorda momento com Nuno Graciano: «Tio careca». Veja tudo

Na noite desta segunda-feira, 18 de março, Bernardo Sousa e Bruno Gomes encontravam-se no sofá e depararam-se com imagens, no TVI Reality, da edição do Big Brother Famosos, onde o casal participou.

Bernardo Sousa tirou fotografia ao ecrã da televisão, no momento onde os concorrentes encontravam-se no jardim. Nuno Graciano era um deles, ex-concorrente que partiu em dezembro do ano passado.

«Tio careca», escreveu Bernardo Sousa na partilha que fez através do Instagram, na qual adicionou dois emojis: um emocionado e um coração.