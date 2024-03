Bruna Gomes mostra-se radiante com novo projeto: «Vem aí…»

Esta quarta-feira, 20 de março, Bruna Gomes anunciou um novo projeto nas suas redes sociais. «Bruna Conversa» é o nome do programa que Bruna Gomes iá conduzir no seu canal de Youtube, onde receberá vários convidados.

«Hoje vão começar as gravações do ‘Bruna Conversa’, o meu novo projeto do Youtube», começou por anunciar.

«É um projeto que eu estou super ansiosa, vai estrear em abril», desvendou ainda.

«Acho que vão gostar muito, está super divertido», adiantou.

«Eu faço um estudo do meu convidado antes, eu gosto de saber coisas que ela ainda não tenha dito», revelou Bruna Gomes.

Francisco Monteiro será um dos convidados!

o vencedor do Big Brother 2023 já revelou que será um dos convidados do programa «Bruna Convida», brevemente disponível no canal de Youtube de Bruna Gomes.

«Em breve, poderão ver uma ótima conversa entre mim e a magnífica Bruna Gomes», prometeu Francisco Monteiro , na legenda de uma fotografia em que surge ao lado da influenciadora digital.

Recorde-se que neste momento, Bruna Gomes junta-se a Bruno Savate e Francisco Monteiro, todos os dias ao final da tarde para o Big Brother - A Escolha. Os três vencedores do Big Brother estão a ajudar a escolher dois dos próximos concorrentes do reality show.