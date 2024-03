Menos de três meses depois, namoro de Nuno Homem de Sá chega ao fim! Saiba tudo aqui

O namoro de Nuno Homem de Sá chegou ao fim. Depois de vários rumores, a atriz veio a público confirmar a informação.

«Fui ceguinha. Apaixonei-me por alguém, apaixonei-me a sério. Espero que essa paixão passe em breve, porque magoa. Espero mesmo que passe em breve"», começou por dizer Nádia.

«Decidi terminar com tudo porque havia muita coisa que já não estava a resultar. Cada um de nós tem os seus problemas (…) A minha saúde já estava a ficar outra vez debilitada graças a nada daquilo que eu estou habituada, aos media, às revistas cor-de-rosa, etc... e também, sem querer falar muito sobre isso, porque eu não tenho nada a ver com isso, mas afetou-me muito todos os dias, o facto de o assunto ser sempre o mesmo, que acho que toda a gente consegue adivinhar o que é», explicou ainda.

Nádia Gomes referiu-se a Frederica Lima, a ex-namorada de Nuno Homem de Sá, acusando-a de ter conseguido destabilizar a relação: «Conseguiu aquilo que queria. Posso dizer que eu era muito feliz na minha relação, penso que éramos os dois muito felizes. Existe ainda muito amor, existe ainda muito carinho, mas infelizmente já não existem objetivos», justificou.

Veja o vídeo: