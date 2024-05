Bruna Gomes lança novo produto de maquilhagem que está a ser um sucesso: «Que felicidade!»

Bruna Gomes, vencedora do Big Brother Desafio Final 2022, tem abraçado muitos projetos após a saída da casa mais vigiada do País. A influencer, lançou o seu mais recente produto de maquilhagem em colaboração com a marca Andreia Professional: Refresh Silk Foundation by Bru - uma nova gama de bases que promete ser a fusão perfeita entre desempenho, durabilidade e naturalidade.

Bruna Gomes partilhou no Instagram a novidade! Nos stories da influencer, pode ouvir-se o agradecimento: «É muito bom estar a compartilhar este dia com todos vocês. Queria agradecer à Andreia Professional que me deu o privilégio de assinar, mais uma vez, um produto desta marca portuguesa que tem todos os valores e propósitos que eu também acredito».

Já não é a primeira colaboração entre Bruna Gomes e a marca de cosmética Andreia Professional. Há uns meses, lançaram os batons KISSPROOF GOOD VIBES BY BRU e as FOREVER BROWSCARA BY BRU, que teve grande sucesso.