Márcia Soares reage a declaração de pessoa muito especial: «Amo-te»

Márcia Soares, comentadora da edição Big Brother 2024 recebeu uma declaração muito especial no X (antigo Twitter). A terceira classificada do Big Brother 2023 viveu um dia muito marcante, na passada sexta-feira, dia 14 de junho.

Márcia Soares marcou presença pela primeira vez no Big Brother Diário e Última Hora , dedicado ao atual reality show da TVI.

Os fãs da ex-concorrente do Big Brother não se mostraram indiferentes a este marco na carreira de Márcia Soares e não hesitaram em tecer vários elogios nas redes sociais . Entre eles destaca-se a partilha de Rafael Soares, irmão da comentadora.

Na publicação, podemos ver uma fotografia de Márcia Soares da sua participação nos programas «Última Hora» e «Diário». A acompanhar o registo pode-se ler: «Longe, mas perto». A finalista do «Big Brother 2023» comentou: «Amo-te. Correu bem».

Veja a partilha, aqui:

Aproveite e veja Márcia Soares a comentar, no Última Hora do Big Brother, a postura de David Maurício no jogo: