Em início de época de Verão, Cláudio Ramos partilha fotografia sensual e faz reflexão: «Não amo o calor...»

Esta semana começou a época que todos tanto esperavam: o início de Verão. Quem aproveitou para fazer uma confissão foi o apresentador Cláudio Ramos.

O apresentador do «Dois às 10» e do «Big Brother», partilhou uma fotografia em tronco nu e começou por revelar que não é um grande fã desta altura do ano.

Cláudio Ramos explicou: «A vida toda sempre gostei mais do outono e do inverno. Sinto-os mais próximos do que gosto. Não amo o calor e não sou daqueles que delira por dias grandes. Mas eu sou assim, parvo e chato. Gosto do frio do inverno, do cheiro que ele traz e gosto de ver as luzes a acender na rua mais cedo. Gosto da rotina do frio. De chuva nos vidros, meias nos pés e mantas ao fim de semana».

«Mas reconheço ao verão a capacidade de estampar na cara da maioria a alegria dos recomeços. É como se tudo se resolvesse no primeiro mergulho, na viagem das férias, nos petiscos da esplanada, no amor que se descobre ou se reencontra. É preciso ser justo, a maioria das pessoas é mais feliz no verão. Ama mais no verão, diverte-se mais no verão, vive mais o verão», continuou.

«Eu tenho a sensação que talvez em algum ponto da minha vida me zanguei com Ele. Deve ter sido há muito tempo, que tenho 50 anos e desde que me lembro não lhe acho muita graça. Sou meio estranho até nisto», finalizou.