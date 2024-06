Catarina Miranda anuncia novidade: «Venho por este meio informar...». Saiba tudo!

Após ter sido expulsa do Big Brother 2024, Catarina Miranda promoveu nas suas redes sociais um evento especificamente para os fãs.

O evento iria decorrer no próximo dia 21 de junho mas, no entanto, a ex-concorrente recorreu aos Instagram para anunciar importante novidade: o evento foi adiado, sem data prevista.

«Venho por este meio informar que por motivos profissionais e de força maior a festa será adiada sem data prevista. Os 847 bilhetes já vendidos até à data de hoje serão reembolsados no prazo de 48 horas», começou por referir Catarina Miranda.

«Peço desculpa pelo incómodo causado, com a garantia de que o motivo pela qual foi adiado é do agrado de todos aqueles que me apoiam e torcem por mim. Com carinho, Miranda», completou.