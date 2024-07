Alerta sensualidade! Em biquíni, Soraia Moreira deixa a internet em 'chamas'

Soraia Moreira, vencedora do Big Brother 2020, foi numa escapadinha romântica com Daniel Guerreiro para a República Dominicana. O casal está a aproveitar para namorar e desfrutar do sol e das águas cristalinas do destino escolhido pelo casal.

A vencedora do Big Brother 2020 recorreu às redes sociais para partilhar umas fotos da viagem, mas houve uns registos que se destacaram: As fotos de Soraia Moreira a posar em biquíni.

