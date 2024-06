João Oliveira partilha fotografia em momento ternurento com Carolina Nunes! Veja aqui

João Oliveira foi o concorrente expulso na gala do Big Brother do passado domingo. Convidado do programa «Goucha» fez o balanço do seu jogo e deu a conhecer a sua história de vida. Apaixonado por desporto, decidiu despedir-se e entrar no «Big Brother» para viver a experiência e ganhar. Contudo, não o conseguiu concretizar, apesar de ter ganhado um amor: a namorada Carolina Nunes.

A jovem veio a estúdio surpreender o namorado e deram a confirmação da oficialização da relação: «Está a correr super bem e vamos levar isto avante». João admite mesmo que Carolina foi o seu «maior prémio»

João recordou uma infância feliz e estabeleceu uma relação cúmplice com o avô. Até à adolescência viveu momentos felizes, contrastando com o que começou a viver aos 17 anos. Iniciou uma relação, que se veio a revelar tóxica. Admite que foi um namorado ciumento e controlador e, por causa das suas atitudes, tornou-se depressivo

Perdeu a motivação e a autoestima e tinha vários tiques nervosos. Conseguiu recuperar, mas ficaram alguns traumas da relação: «Ainda hoje sou uma pessoa fria no que toca aos sentimentos».

Recorde a saída de João do Big Brother e o reencontro com Carolina.

Na noite passada, o casal mostrou-se junto a assistir ao programa em que apresentaram juntos: «Big Brother A Semana». João Oliveira recorreu às redes sociais onde publicou uma fotografia em que se pode ver Carolina Nunes deitada ao seu colo e os dois a assistirem ao programa que apresentaram. Ora veja: