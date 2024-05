Panelo reage contra Catarina Miranda: «São esses comentários… sempre a rebaixar!»

No quarto do líder, Catarina Miranda desabafa com Margarida Castro e confessa que tem achado a atitude de Panelo «super arrogante» nos últimos tempos: «O Panelo andou a insinuar que eu ia de vela brevemente». «Acho que é por não gostar do teu discurso de achares que é garantido que ficas e que nós facilmente vamos embora», tenta justificar Margarida. Catarina Miranda responde com a sua habitual atitude: «Temos pena! Também há muita coisa que ouço e não gosto».

Numa tentativa de acalmar os ânimos entres os colegas, Margarida sugere que Miranda e Panelo falem um com o outro e resolvam os mal entendidos. «Não quero que leves a mal, só quero que ouças», começa por dizer Panelo. Sem o deixar justificar-se, Miranda atira de imediato: «Acho que és uma pessoa que está a ser super arrogante». «Para já nunca te fiz nada… se há pessoa que vos tentou proteger aqui sou eu», continua a concorrente com uma atitude bastante defensiva.

Panelo continua a tentar justificar-se a Miranda e revela: «Há coisas que dizes que não acho piada». «Mais depressa sais tu que saio eu», diz o concorrente como exemplo. Catarina Miranda muda drasticamente de assunto e diz frases como: «Tens noção que o André não vai chegar à final» e «não é assim que vais apagar a Daniela». Panelo mostra-se irritado com a colega e revela que não gosta dessa atitude: «São esse tipo de comentários que é sempre a rebaixar…». Quando Miranda tenta negar, Panelo não hesita: «Estás-me a dizer que não? Não sou rebaixado lá fora e venho para aqui ouvir de alguém que gosto?». Quando Margarida tenta entrar na conversa e dar o seu ponto de vista parecido com o de Panelo, Miranda corta-lhe a palavra com as habituais fortes acusações: «Sobre ti sei muito bem o que pensar e não vai ser ninguém que me vai dizer o contrário».