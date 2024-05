David Maurício revela ter sido vítima de violência doméstica pela ex-namorada: «Vou a um posto fazer queixa e eles riem-se de mim»

Esta noite, foi a vez de David Maurício partilhar com os portugueses a sua Curva da Vida. O concorrente recordou alguns momentos difíceis que passou na sua vida.

«A minha infância foi perfeita. Tinha os meus pais sempre comigo, tinha os meus irmãos, a minha irmã e o meu irmão sempre comigo. (…) a minha infância foi a crescer com a minha mãe e a minha irmã. Estas duas mulheres cuidaram tão bem de mim que eu sou imensamente grato por tudo o que sou como homem hoje em dia», começou por contar.

«Sentia muito medo de perder a minha mãe»

David Maurício revelou que a sua mãe teve dois cancros e que foram dos momentos mais difíceis: «Aos meus 7/8 anos, senti pela primeira vez que tinha de ser homem na minha vida». «Teve o primeiro cancro e foi uma coisa que me custou imenso…ficou boa, só que chegou aos meus 13 e veio o segundo cancro, da mama».

«Tinha um colega meu que sabia e às vezes fazia piadas com isso e deixava-me muito magoado. Sentia muito medo de perder a minha mãe. Ela é guerreira e conseguiu superar», contou ainda.

«Sofri de violência pela primeira vez»

O concorrente contou ainda: «Aos 18 anos encontro uma rapariga. Gostei muito dela». «Há um grande incêndio industrial onde atinge a minha empresa. Um dos episódios mais perturbadores de sempre. Nunca me senti tão mal, emagreci 10/12kg, não dormia. Fiquei tão afetado psicologicamente que tudo o que me envolvia começou a desaparecer. Por isso a minha relação acabou», disse.

David Maurício é pai e contou como foi a sua relação com a mãe da sua filha: «Conheci uma pessoa nessa altura, que é a mãe da minha filha. Nós começamos a ter muito interesse um pelo outro, temos uma diferença de idades de mais ou menos 13 anos, mas isso nunca importou. Estávamos em patamares diferentes da nossa vida, só que nós não víamos porque estávamos completamente cegos».

«Em janeiro/ fevereiro, começamos a discutir. Nunca tinha experienciado um amor toxico desses. Foi horrível e eu nunca consegui meter um travão. Em fevereiro, ela descobre que está grávida. Eu não acreditava e não consegui contar a ninguém. Quando ela está de 4 meses, contei aos meus pais»

O concorrente do Big Brother, recordou ainda o seu primeiro episódio de violência doméstica, por parte da sua ex-namorada: «A minha filha nasce, eu mudo-me para casa da mãe dela. Fiquei num sítio onde senti que não era bem-vindo. Sempre com discussões. Descubro que ela andava a trair-me. Mais tarde, numa das visitas que eu fazia, ela pede-me para ficar e eu sujeitei-me mais uma vez a isso. Sofri de violência pela primeira vez. Ela pega num biberão e mandou-me com toda a força. Fui ao hospital e estou com um traumatismo craniano. Eu saio de lá e vou a um posto fazer queixa e eles riram-se de mim. Disseram para eu me tornar um homem, que eu era um fraco e que aquilo que eu estava a fazer não se faz. Senti-me humilhado, senti-me frágil»