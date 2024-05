Em dia especial, os concorrentes vão ser surpreendidos! Saiba o que esperar da gala desta noite

Chegou mais um domingo, o que significa que vamos testemunhar mais uma Gala do Big Brother 2024. A noite de hoje promete confrontos, imagens esclarecedoras, perspicácia, habilidade e mais uma expulsão. Arthur Almeida, Gil Teotónio, Fábio Caçador e Gabriel Sousa estão nomeados e, como tal, em risco de abandonarem a casa do Big Brother, já na noite de hoje. Quem será?

Através do instagram oficial do Big Brother, já sabemos alguns detalhes do que vai acontecer na gala desta noite! Em Dia da Mãe, os concorrentes vão ser surpreendidos: «Esta noite, as mães dos concorrentes entram na casa para mexer com o jogo e com as emoções.»

Para além disso, hoje, o líder vai ter de fazer uma escolha que irá afetar as pessoas que lhe são mais próximas! Não perca.

A memória dos concorrentes vai ser posta à prova num jogo recheado de amor. Quem irá ser o próximo líder?