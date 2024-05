Cristina Ferreira reconhecida como a «figura pública com maior notoriedade em Portugal». Veja o agradecimento da apresentadora!

Cristina Ferreira, recorreu às redes sociais, onde fez um agradecimento especial aos seus seguidores e não só, por ser líder do ranking de figuras públicas de Portugal.

A apresentadora publicou no Instagram uma imagem, feita por um estudo de mercado, onde garantem que «Cristina Ferreira é líder do ranking de figuras públicas com maior notoriedade espontânea junto dos portugueses».

Na descrição da imagem, a apresentadora partilhou o estudo feito pelo Grupo Marktest, de Figuras Públicas e Digital Influencers, onde adiantaram: «Cristina Ferreira Cristina destrona Ronaldo como a figura pública com maior notoriedade espontânea em Portugal. Apresentadora da TVI lidera nas referências espontâneas de nomes de personalidades que os portugueses mais reconhecem em estudo da Marktest. A apresentadora de televisão Cristina Ferreira destronou o futebolista Cristiano Ronaldo na liderança do ranking de figuras públicas com maior notoriedade espontânea junto dos portugueses. De acordo com a edição de 2024 do estudo “Figuras Públicas e Digital Influencers”, produzido pela Marktest, Cristina foi a figura pública ou influenciador com maior notoriedade espontânea top of mind (ou seja, cujo nome foi a primeira referência), com um registo de 14,4% de respostas. Cristiano Ronaldo, que no ano passado tinha liderado este ranking, surge agora na segunda posição, com 10,1% de primeiras referências, ficando o pódio de notoriedade espontânea top of mind deste estudo da Marktest completo com o nome de Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce), com 4,4%».



No final do texto, Cristina Ferreira fez um agradecimento especial e garantiu: «OBRIGADA. O reconhecimento deixa-me feliz. Continuarei a trabalhar».